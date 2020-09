Aberta licitação para ampliação de escolas do DF

PUBLICIDADE

Cerca de 90 instituições de ensino da rede pública passarão por obras de melhorias. As escolas deverão receber novas salas de aula e banheiros, por exemplo. O Governo do Distrito Federal (GDF) deve desembolsar R$ 112,6 milhões.

A Secretaria de Educação e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) fizeram um convênio para a realização das obras. A Novacap ficará a cargo dos trabalhos de arquitetura e engenharia, além de supervisão técnica e fiscalização. A SEEDF, por sua fez, se responsabiliza pelos repasses financeiros e os recebimentos provisório e definitivo de cada obra.

A licitação foi aberta pela Novacap no dia último dia 27 de agosto. A escolha das empresas de engenharia que ficarão responsáveis pelas obras será por meio de pregão eletrônico, do tipo menor preço. Após a finalização do processo licitatório e contratação, as empresas terão prazo de 120 dias para conclusão dos trabalhos.

O deputado Claudio Abrantes (PDT) falou sobre a medida. “Essa é uma demanda antiga da sociedade, a qual temos trabalhado junto ao governador”, relembrou o parlamentar, que também parabenizou o governador Ibaneis Rocha. “Melhores condições de trabalho para o professor e uma ampliação na capacidade do atendimento ao aluno refletem em resultados extremamente positivos para a sociedade.”