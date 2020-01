A partir desta segunda as inscrições para Escola da Natureza estão abertas

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (27) começam as inscrições para as unidades escolares do Distrito Federal que desejarem participar das atividades na Escola da Natureza. O registro de interesse deve ser feito por meio do email escoladanatureza@gmail.com até 7 de fevereiro.

As visitas incluem ações ecopedagógicas e lúdicas como oficinas, práticas integrativas de saúde, palestras, horta, vivências em arte-educação, trilhas ecológicas, meditação, plantio e produção de mudas, entre outras.

As escolas selecionadas para as visitas serão informadas por email em 10 de fevereiro. Os atendimentos serão destinados a todas as etapas e modalidades, com preferência para as unidades de ensino fundamental que ofertam anos iniciais e finais, bem como para as escolas que pretendem desenvolver projetos na área de educação ambiental.

Em 2019, 8.117 estudantes da rede pública participaram das atividades na Escola da Natureza, que fica no Parque da Cidade, Portão nº 04.

Os atendimentos serão de até 50 estudantes por turno (matutino e vespertino). O transporte e lanche dos alunos durante as visitas é de responsabilidade de cada unidade escolar

A educação ambiental é um processo permanente que integra o Eixo Transversal Educação para a Sustentabilidade no Currículo em Movimento da Secretaria.

O objetivo é desenvolver nos estudantes o entendimento crítico sobre viver em rede, pensar, refletir e agir acerca de assuntos como produção e consumo consciente, qualidade de vida, alimentação saudável, economia solidária, agroecologia, cidadania planetária, ética global e valorização da diversidade.

Mais informações podem ser conferidas na Gerência de Educação Ambiental, Patrimonial, Língua Estrangeira e Arte-Educação (Geapla) por meio do 3901-3194 ou pelo e-mail geapla.dispre@edu.se.df.gov.br.

Com informações da Agência Brasília.