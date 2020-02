PUBLICIDADE 

95% das obras de ampliação do Trevo da Saída Norte estão concluídas. Resta, agora, finalizar a restauração da ponte do Bragueto. As intervenções devem ser concluídas até o final de março.

Com a duplicação da ponte, o tráfego de mais de 100 mil veículos por dia deve ganhar um desafogo.

Inaugurada em 1961, é a primeira vez que a ponte do Bragueto passa por uma grande obra. Feita em concreto protendido — quando a ponte é estruturada em um grande vão com uma propensão de aço sem pilares de sustentação no meio, a ponte está sendo totalmente restaurada.

Mudança de nome

O Complexo Viário Norte, que abrange o trecho entre o extremo norte do Eixo

Rodoviário de Brasília (DF-002) e o Balão do Colorado (entroncamento entre as rodovias DF-003, DF001, DF-150/BR-020), passa a se chamar Complexo Viário Joaquim Domingos Roriz. A decisão foi publicada na última terça-feira (4) no Diário Oficial do DF (DODF).