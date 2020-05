200 motoboys recebem kit de prevenção à covid-19

PUBLICIDADE 

O programa Todos Contra a Covid, do Governo do Distrito Federal (GDF), entregou kits com álcool em gel, máscaras reutilizáveis e cartilhas a 200 motoboys da capital neste sábado (23).

As doações foram feitas em dois restaurantes, que também ofereceram refeições ao grupo: Baco Pizzaria, na Asa Sul, e Savassi Carne de Sol, no Guará. Além de orientar contra o novo coronavírus, os especialistas deram dicas de prevenção à dengue.

Orientação constante

Durante a ação, os motoboys foram orientados sobre formas de prevenção contra o coronavírus pelo vice-governador Paco Britto – que comanda o programa do GDF – e por sua esposa, Ana Paula Hoff. “Vocês estão agindo na linha de frente dos restaurantes e ajudando a girar a economia da nossa cidade”, destacou Paco. “Agradeço a todos, em meu nome e em nome do governador Ibaneis Rocha”.

O gerente da Savassi Carne de Sol, Moisés dos Santos, também destaca a ação do GDF dirigida às pessoas que trabalham com entrega de refeições. “É a profissão de muitos que perderam emprego e encontraram uma forma de garantir o sustento, mas têm que estar bem-instruídos para transportar alimento com segurança, não transportar vírus”, pondera.

“Eu sei da importância do meu trabalho e não me descuido”, salientou o motoboy Marcos Serra, que, mesmo tendo chegado já com a máscara, fez questão de garantir mais duas. “Tem que ter muita responsabilidade com vocês próprios e com os clientes que confiam em vocês para levar a comida até a casa deles”, enfatizou Paco Britto. “Não deixem de usar a máscara e higienizar as mãos, precisamos cuidar uns dos outros, e vocês precisam cuidar das famílias de vocês”, completou Ana Paula.

Cartilha

O vice-governador também explicou aos profissionais todas as instruções trazidas na cartilha que compõe o kit. “Essa doença mata, é preciso cuidado”, destacou. A cartilha contém, ainda, informações sobre cuidados e prevenção com outra doença que tem crescido bastante no DF: a dengue. “São duas guerras importantes que temos que ganhar”, lembrou.

O motoboy Bruno Luiz, que trabalha há oito anos como entregador, endossou a fala do vice-governador. “Tive dengue recentemente e passei sete dias muito mal, à base de água e dipirona. É importante conscientizar a população mesmo”, frisou.

Doações para o Comitê Todos Contra a Covid

