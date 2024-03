Imagine a cena: a polarização na política brasileira alcançou um novo patamar de entretenimento, digno de uma telenovela das oito. No último episódio, protagonizado por Jair Bolsonaro e Lula, a disputa saiu dos palanques e invadiu… os cômodos da casa! Sim, meus amigos, estamos falando do nobre Palácio da Alvorada. Após a mudança de governo, a primeira-dama Janja, numa mistura de detetive e decoradora de interiores, notou que alguns móveis estavam fazendo a linha “desaparecidos sem deixar rastros”. Imediatamente, suspeitas voaram mais rápido que fofoca em grupo de WhatsApp, apontando para os antigos moradores do palácio.

Mas, como em toda boa trama, houve uma reviravolta: após uma investigação digna de CSI Brasília, descobriu-se que os móveis não tinham fugido, nem entrado em testemunho protegido. Estavam todos lá, escondidos, talvez tentando evitar o drama político. E assim, amigos, adicionamos mais um capítulo hilário a essa saga sem fim. Fica a dúvida: teriam os móveis se escondido para evitar escolher um lado na polarização? A resposta, no próximo episódio dessa novela brasileira!