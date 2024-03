2024: O ano em que o calor, a dengue e o covid formaram o trio imbatível no Brasil

Imagine só, 2024 promete ser o ano em que o termômetro vai pedir arrego, batendo todos os recordes e fazendo história como o campeão de calor desde que alguém decidiu que era uma boa ideia começar a anotar essas coisas. Segundo os sábios da ONU, estamos flertando com o abismo climático de uma forma que até o Tinder ficaria com ciúmes.

Mas espera, tem mais! No Brasil, as coisas estão tão quentes que até os mosquitos da dengue resolveram entrar na onda e quebrar recordes. Isso mesmo, enquanto o mundo tenta bater marca de temperatura, a dengue decidiu não ficar para trás e atingiu números históricos de casos. Imagina a confusão: você lá, tentando descobrir se está derretendo de calor, se é a dengue te dando as boas-vindas ou se, surpresa, é o covid querendo reviver os velhos tempos.

Numa mistura de sensações digna de um filme de suspense com comédia, os moradores estão num dilema climático-infeccioso que nem Sherlock Holmes conseguiria desvendar. É calor, é dengue, é covid? Quem sabe? Quem viver, verá!