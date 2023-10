Zoológico de Brasília divulga chamamento público para ambulantes

Precedimento vai selecionar interessados para trabalhar em 12 de outubro, Dia das Crianças; os cadastrados devem servir bebidas não alcoólicas e comidas

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) divulga o chamamento público para autorização de uso de área pública por ambulantes com ponto fixo, com o objetivo de atender às necessidades da FJZB no dia 12 de outubro, por ocasião da comemoração do Dia das Crianças.

O chamamento público será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) na segunda-feira (9). O cadastramento de ambulantes interessados em participar do processo de habilitação será realizado no Zoológico de Brasília, no Núcleo de Protocolo.

Os interessados poderão entregar os documentos que serão listados no DODF até terça-feira (10), às 14h. O resultado do procedimento será divulgado nesta mesma data no site da fundação.

Os ambulantes devem servir bebidas não alcoólicas e comidas. Não é permitida a venda de bebidas alcoólicas.

Com informações da agência Brasília