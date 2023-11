Zoológico comemora aniversário do Museu de Ciências Naturais

São mais de 200 peças de animais nativos e exóticos, preparadas por diferentes técnicas de conservação, que podem ser vistas no teatrinho do zoo, enquanto o museu se encontra em reforma

O Museu de Ciências Naturais do Zoológico de Brasília comemora, neste domingo (12), seu 29º aniversário. O espaço interativo está fechado para reformas, mas o acervo segue em exposição no teatrinho do zoo, em frente ao Borboletário.

“Tivemos a necessidade de fechar o museu para uma nova reforma estrutural, pensando na melhoria para nosso acervo e, também, para os visitantes, que merecem uma experiência completa”, explica a diretora de Educação Ambiental do Zoológico de Brasília, Caroline Trombeta. “Quando reabrirmos, será com novas peças.”

Na exposição, há mais de 200 peças de animais, nativos e exóticos, preparadas por diferentes técnicas de conservação de material biológico, como taxidermia (conservação da pele), osteotécnica (preparação do esqueleto) e materiais curtidos, bem como conservados em meio líquido.

Nova catalogação

“Antes, as peças estavam expostas separadas por biomas, e hoje o acervo é separado por evolução”, explica a diretora de Educação Ambiental do zoo, Caroline Trombeta. “É uma forma que encontramos de tornar o passeio pelo museu ainda mais interessante.”

Além da apreciação das peças, os visitantes podem sentir a textura da pele de diversos animais, como a do elefante Babu, que viveu no zoo até 2018. É possível, ainda, conhecer a textura dos pelos de onça-pintada, tamanduá-bandeira, veado- catingueiro e do adax (mamífero da família dos bovídeos, encontrado nas regiões desérticas do norte da África), bem como as do casco de tartaruga-da-amazônia, da vértebra de girafa, do bico de tucano, da pele da cobra e outros animais que passaram pelo processo de taxidermia.

“A gente sabe que as pessoas gostam de tocar nas peças; então, criar um espaço interativo onde podemos tocar nas peles dos animais e sentir as diferentes texturas é incrível, uma forma de aproximar a população desses animais, além de falar sobre preservação e conservação das espécies”, reforça Caroline. Há itens, entretanto, nos quais não se deve tocar, para não comprometer o estado de conservação.

Projetos especiais

Apesar de o museu estar temporariamente fechado, a instituição ainda pode ir até você. O zoo desenvolve atividades educativas com exposição de peças do acervo em tendas temáticas dispostas pelo parque e em projetos direcionados às pessoas com deficiência (PcDs) e grupos de idosos, entre outros.

Há ainda exposições itinerantes e atividades educativas externas em instituições públicas e privadas, por meio do projeto Zoo em Ação. Pessoas interessadas em obter mais informações e participar dos projetos citados podem solicitar o agendamento prévio pelo e-mail [email protected].

Com informações da Agência Brasília