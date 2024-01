Zoológico abre inscrições para Colônia de Feras na segunda-feira (15)

Nesta edição, serão 60 vagas, 20% das quais destinadas a alunos regularmente matriculados na rede pública de ensino, com isenção total

O Zoológico de Brasília abrirá as portas para mais uma edição da Colônia de Feras, uma experiência única e educativa destinada a crianças de 6 a 9 anos. As inscrições para esse programa especial começam na segunda-feira (15), às 14h, no site do Zoo.

Nesta edição, serão 60 vagas, 20% das quais destinadas a alunos regularmente matriculados na rede pública de ensino, com isenção total. As atividades ocorrerão das 13h20 às 17h, em turmas de 30 crianças, e o valor é de R$ 150.

A realização da Colônia de Feras reflete o compromisso do Zoológico de Brasília em promover a educação ambiental de maneira lúdica e envolvente. “É uma oportunidade para as crianças aprenderem sobre a biodiversidade de maneira interativa e divertida. Durante os dias de atividades, os participantes terão a chance de interagir com animais, conhecer os bastidores do Zoológico, participar de jogos educativos e oficinas temáticas, tudo sob a orientação de educadores especializados”, comentou a diretora de Educação Ambiental do Zoológico, Caroline Trombeta.

As crianças inscritas participarão das atividades durantes dois dias. Após análise do preenchimento correto das informações, a equipe do Zoo enviará um e-mail confirmando a inscrição.

Serviço

1ª turma – dias 30 e 31 deste mês

2ª turma – 1º e 2 de fevereiro

*Com informações da Agência Brasília