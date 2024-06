Zoo faz ações temáticas de Dia dos Namorados para animais

Com o Dia dos Namorados chegando, o amor está no ar até no Zoológico de Brasília. Nesta segunda-feira (10), uma ação especial levou enriquecimento alimentar e ambiental romântico aos casais de animais. Um varal de frutas foi disposto para os lêmures e picolés de carne e frango em formato de coração foram entregues para as ariranhas.

“A gente tem alguns casais muito especiais. Selecionamos alguns para ofertar o enriquecimento alimentar e também sensorial. O enriquecimento faz parte da rotina do zoológico. Temos um cronograma mensal para os animais. É uma forma mais divertida de proporcionar o que eles teriam no habitat natural”, afirmou a gerente de Bem-estar do Zoo, Camila Rocha.

Lua de mel

O Zoológico de Brasília é referência mundial na reprodução de ariranhas. E o casal que vive junto por lá desde 2022, Macau e Saraê (ou Sarinha, para os cuidadores diários), está em lua de mel. “Eles são um casal firme, já procriaram e eles namoram muito, então a gente fica sempre de olho se vai ter uma reprodução”, destacou Camila.

Macau veio do Zoológico da Alemanha e chegou a Brasília em 2019. Já a fêmea Saraê chegou em 2022, após decisão da Associação de Zoológicos e Aquários no Brasil junto com o ICMBio para reprodução da espécie. Ela estava no Aquário de São Paulo.

Julian e Pandora vieram para Brasília de Itatiba (SP)

Já os lêmures Julian e Pandora, outro casal muito querido pelo Zoo e pelo público brasiliense, chegaram em abril do ano passado transferidos do Zoo Parque Itatiba, em São Paulo.

Preservação da espécie

Diversos casais compõem a fauna preservada pelo zoológico da capital. Desde outubro de 2023 nasceram 15 animais – entre escorpiões, jiboias, tamanduás-mirim, aranhas-armadeiras, e jacutingas.

Camila Rocha conta que a instituição pode, em breve, receber mais filhotinhos de lobo-guará, do casal Mônica e Zangado. A fêmea apresentou ganho de peso e mudança no comportamento ao cavar tocas, sinais de que pode estar prenha. “Eles já estão mais separados do público, mais escondidos para respeitar a privacidade e não causar nenhum dano a essa possível gestação”, ressaltou a gerente de Bem-estar.

O diretor-presidente do Zoo, Wallison Couto, reforça a importância do trabalho feito para proporcionar a preservação das espécies ameaçadas de extinção acolhidas no Zoológico de Brasília. “Um dos dos pilares que temos é a questão da conservação do meio ambiente e dos animais. Com os casais há a questão da reprodução que também é importante. Quando eles estão bem cuidados e reproduzindo, além de contribuir com a parte de educação para nós, contribui para a preservação das espécies”, observou.

O diretor adiantou, ainda, a cada mês as equipes trabalham com uma temática diferente e que, após o Dia dos Namorados, o enriquecimento ambiental será voltado às festividades juninas.

*Com informações de Jak Spies, da Agência Brasília