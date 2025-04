Zebrinhas chegam ao Itapoã Parque

Os famosos Zebrinhas chegaram ao Itapoã Parque. A partir desta segunda-feira (28), os passageiros poderão fazer o percurso pela linha 018.1. A linha integração com linhas de ônibus para diversos destinos, sobretudo para o Plano Piloto.

A nova linha do transporte de vizinhança, criada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF), terá 47 viagens por dia, no período das 4h50 à 0h40, de segunda a sexta-feira. A linha será operada pela Viação Pioneira, com tarifa de R$ 2,70. De acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, a nova linha faz parte de várias alterações que estão sendo feitas para melhorar o transporte coletivo no Itapoã.

“Estamos fazendo constantes ajustes nas linhas para ampliar a oferta de ônibus e atender à crescente demanda nas regiões de Itapoã e Paranoá. Com a nova linha de Zebrinha e diversos outros ajustes, estamos aumentando as viagens no Itapoã Parque e, assim, vamos melhorar o atendimento para aquela população”, disse o secretário.

Reforço de viagens

Com o objetivo de melhorar a segurança dos usuários, a Semob determinou também o reforço de viagens no período noturno. Foi criada a linha 100.0, que terá o percurso W3 Sul – Ponte das Garças – Lago Sul – Paranoá – Itapoã Parque, com três viagens diárias, de segunda a sexta-feira. A linha 761.0 também terá reforço nos horários da noite, passando das atuais quatro viagens para 11 viagens de segunda a sexta-feira.

A região do Itapoã Parque terá ainda o reforço da linha circular 784.3, aos domingos e feriados, em decorrência do crescimento da demanda que houve a partir do Programa Vai de Graça. As alterações valem a partir do dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador. Serão 14 viagens a mais, passando das atuais 31 viagens para 45 partidas.

Confira os horários de cada linha

⇒ Linha nova – Zebrinha

018.1 –Itapoã Parque / Terminal do Paranoá

Viagens em dias úteis, saindo do Terminal do Paranoá.

Horários: 4h50, 5h15, 5h40, 6h05, 6h30, 6h55, 7h20, 7h45, 8h10, 8h35, 9h, 9h25, 9h50, 10h15, 10h40, 11h05, 11h30, 11h55, 12h20, 12h45, 13h10, 13h35, 14h, 14h25, 14h50, 15h15, 15h40, 16h05, 16h30, 16h55, 17h20, 17h45, 18h10, 18h35, 19h, 19h25, 19h50, 20h15, 20h40, 21h05, 21h30, 21h55, 22h20, 22h45, 23h40, 0h10 e 0h40.

Tarifa: R$ 2,70.

⇒ Linha nova

100.0 – Rodoviária do Plano Piloto / W 3 Sul / Lago Sul (Ponte das Garças / Paranoá / Itapoã Parque

Viagens em dias úteis, saindo da Rodoviária do Plano Piloto.

Horários: 18h30, 21h30 e 22h30.

Tarifa: R$ 5,50.

⇒ Novos horários

Linha 761.0 – Rodoviária do Plano Piloto / Paranoá / Itapoã Parque

Viagens em dias úteis, saindo da Rodoviária do Plano Piloto.

Horários: 18h59, 19h15, 20h, 21h16, 22h25, 23h10, 23h35, 23h40, 0h10, 0h40 e 0h50.

Tarifa: R$ 3,80.

⇒ Linha 784.3 – Itapoã / Itapoã Parque / Paranoá

Viagens aos domingos e feriados, saindo do Terminal do Itapoã.

Horários: 5h, 5h22, 5h44, 6h06, 6h28, 6h50, 7h12, 7h34, 7h56, 8h18, 8h40, 9h02, 9h24, 9h46, 10h08, 10h30, 10h52, 11h14, 11h36, 11h58, 12h20, 12h42, 13h04, 13h26, 13h48, 14h10, 14h32, 15h54, 15h16, 15h38, 16h, 16h22, 16h44, 17h06, 17h28, 17h50, 18h12, 18h34, 19h05, 20h02, 20h46, 21h30, 22h20, 23h05 e 23h50.

Tarifa: R$ 2,70.

