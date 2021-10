WhatsApp, Facebook e Instagram ficam fora do ar e surpreende brasilienses

As três redes sociais começaram a apresentar problemas às 13 horas desta segunda-feira (4)

Por Gabriel de Sousa

Às 13 horas desta segunda-feira (4), o WhatsApp, Facebook e o Instagram, redes sociais do grupo do empresário Mark Zuckerberg, apresentaram falhas em seus sistemas. A pane foi global, e fez com que internautas tivessem dificuldades para acessar os aplicativos que somados, possuem 4,3 bilhões de usuários em todo o globo.

No WhatsApp, as mensagens feitas pelos usuários não estavam sendo enviadas para os destinatários, impossibilitando a comunicação entre os internautas. Já no Facebook e no Instagram, as atualizações não estavam sendo feitas pelo sistema, fazendo com que novas atualizações não pudessem ser visualizadas. Os obstáculos relatados, assemelham-se aos problemas ocasionados pela falta de conexão de internet nos aparelhos eletrônicos.

Às 13:16 (horário de Brasília), o perfil do WhatsApp no Twitter — rede social que não teve problemas de interferência — informou que os provedores estavam cientes do problema, e que iriam buscar formas de resolvê-lo. “Estamos cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no ​​momento. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização aqui o mais rápido possível. Obrigado pela sua paciência!”, informou a rede em nota.

Em seguida, o Facebook se manifestou com uma declaração semelhante ao postado pelo “Zap”, aplicativo de mensagens instantâneas mais popular do mundo. “Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, publicou o Facebook.

Aqui no Brasil, no site DownDetector, que identifica reclamações de consumidores sobre produtos virtuais, além das três redes sociais, um pico de queixas contra operadoras de telefone, como a Vivo, Claro, Oi e Tim foram registrados às 13h30. Muitos consumidores inicialmente pensaram que a falta de conexão com os aplicativos era por conta de dificuldades locais de internet. Foi o que aconteceu com a jornalista Fernanda Freitas, que encaminhou um e-mail para o seu chefe, informando que estava com problemas com a internet.

Antes de ser informada sobre a queda global dos aplicativos do grupo Facebook, a jornalista cogitou levar o seu celular para o conserto, imaginando que o seu aparelho móvel estava com defeito. “Eu voltei da academia e já estava terminando de almoçar quando peguei o celular para conferir se uma reunião do meu trabalho ainda estava de pé. Reiniciei o modem e nada, só aumentou o desespero”, afirma.

Em Planaltina, a professora Marília das Neves desejava divulgar nas redes sociais o início das suas aulas particulares para complementar a sua renda mensal nesta segunda-feira (4), mas foi surpreendida pela queda dos sistemas. “Eu pensei que era a minha internet que tinha caído. Mas depois que as pessoas da minha casa disseram que o WhatsApp delas também não estavam funcionando, somente aí que eu percebi que era um problema para todo mundo”, disse.

A educadora usou as redes sociais que ainda estavam em funcionamento para realizar a divulgação do seu novo ofício, porém, disse que pretende esperar pela volta dos provedores do grupo Facebook, que são os mais populares de todo o mundo virtual. “O WhatsApp e o Instagram fazem parte da nossa vida, e quando ele cai, a gente perde o contato com toda a nossa vida, e a gente fica sem saber o que fazer, para onde ir e para qual rumo tomar”, observa.

Um dos mais afetados durante a pane global do WhatsApp, Instagram e Facebook foi Vitor Gripp, entregador delivery que necessita da versão “business” do “Zap” para realizar os seus trajetos. “Nossa comunicação com o cliente gira 80% em torno da plataforma. Se cair a noite, teremos muito comprometimento no funcionamento”, afirma.

18:03

Residente em Taguatinga, Victor apostou em uma alternativa que foi seguida por milhares de usuários nesta segunda-feira (4), e ficou utilizando o Telegram, aplicativo de mensagens instantâneas concorrente do WhatsApp, para se comunicar com as outras pessoas. “O Telegram tem mais recursos do que o “Whats”, a galera até tem mas usa pouco, acredito que tem como abranger um todo, como pessoas mais velhas que têm dificuldade com a tecnologia”, disse o entregador.

O pico de usuários no Telegram foi tão acentuado devido à queda das redes sociais do grupo de Mark Zuckerberg no início da tarde desta segunda-feira (4), conforme afirmam os relatos de usuários na plataforma DownDetector. No Twitter, a conta oficial do rival do WhatsApp ironizou os problemas de conexão do maior rival. Em resposta, usuários do Telegram disseram que também estão enfrentando problemas no aplicativo.