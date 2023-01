Wellington Luiz é o novo presidente da CLDF; veja os nomes

Os candidatos eleitos seguirão nos cargos no biênio 2023-2024

O deputado distrital Wellington Luiz (MDB) foi eleito, neste domingo (1º), o novo presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Wellington encabeçava a única chapa a concorrer ao cargo.

Os deputados eleitos para o período 2023-2026 escolheram os membros da mesa diretora e das comissões após terem sido empossados pela manhã de hoje (1º).

Ricardo Vale (PT) foi o escolhido pelos novos deputados para ser vice-presidente. O primeiro-secretário será o deputado Pastor Daniel de Castro, do PP, e o suplente é Pepa, do mesmo partido. O segundo-secretário é Roosevelt Vilela (PL), com Jane Klébia (Agir) de suplente.

Confira os nomes da mesa diretora:

Wellington Luiz (MDB) – presidente

Ricardo Vale (PT) – vice-presidente

Pastor Daniel de Castro (PP) – primeiro-secretário; Pepa (PP) – suplente

Roosevelt Vilela (PL) – segundo-secretário; Jane Klébia (Agir) – suplente

Martins Machado (Republicanos) terceiro-secretário; Eduardo Pedrosa (União Brasil) – suplente

Joaquim Roriz Neto (PL) – corregedor

Jorge Vianna (PSD) – ouvidor

Os novos nomes seguirão na CLDF no biênio 2023-2024.

Antes da votação, o governador Ibaneis Rocha comentou sobre a eleição. “É um parceiro meu de partido e isso vai só aprimorar o diálogo, como eu sempre mantive”, declarou. Na visão de Ibaneis, a configuração da CLDF “está perfeita”. “Temos representação de todas as matizes do Distrito Federal. Temos certeza que seremos parceiros no desenvolvimento do DF.”

Quem também parabenizou o novo responsável pelo Legislativo local foi o empresário e ex-presidente da CLDF Gim Argello, que afirmou que a Casa ganha um presidente com “força política considerável”. “Parabenizo o novo presidente democraticamente eleito pelos pares e sei que ele manterá o viés de independência mantido por vários de seus antecessores no comendo do Legislativo local”, pontuou.