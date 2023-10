W3 Sul, Esplanada e Taguatinga: intervenções no trânsito no fim de semana

Os agentes de Trânsito do Detran farão o controle do trânsito durante todo o evento, organizando o fluxo de veículos

Para garantir a segurança dos participantes do Festival Convida, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizará o fechamento da via W3 Sul, das 12h às 23h no sábado (14) e no domingo (15), no sentido Norte, entre as quadras 505 e 506 sul. O evento contará com público aproximado de 5 mil pessoas, segundo os organizadores, e os veículos serão desviados para a W2 Sul na altura do cruzamento entre a CLS 505 e CLS 507. Os agentes de Trânsito do Detran farão o controle do trânsito durante todo o evento, organizando o fluxo de veículos, as travessias de pedestres e coibindo o estacionamento em locais proibidos que possam prejudicar a mobilidade de pessoas e veículos nas proximidades do local do evento.

Corrida do Cerrado

No domingo (15), das 6h30 às 11h, o trânsito na Esplanada dos Ministérios terá intervenção devido à Corrida do Cerrado, que tem largada prevista para as 7h, em frente ao Museu da República. Os atletas ocuparão três faixas da esquerda, próximas ao canteiro central na via S1, acessando a via N1 na altura da Avenida das Bandeiras. As demais faixas estarão liberadas para o tráfego de veículos. Na via N1, quatro faixas serão interditadas. O bloqueio ocorrerá da altura da L2 Norte até o quartel do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF). Apenas uma faixa será destinada aos veículos que estiverem saindo dos ministérios. O acesso à via N1, pela L4 Norte, ficará fechado durante todo o evento. Duas faixas na Via Palácio Presidencial até próximo ao Palácio do Jaburu também ficarão fechadas para o tráfego de veículos.

16ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+

Na tarde de domingo (15), das 13h às 22h, o trânsito em Taguatinga será impactado pela realização da 16ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+. A concentração dos participantes será na Praça do Relógio, de onde sairá o trio elétrico, por volta das 17h, passando pela Avenida das Palmeiras em direção ao Pistão Norte, retornando na altura da QND 25/26, em direção à Avenida Comercial, de onde seguem de volta à Praça do Relógio. Em razão do evento, as equipes de policiamento e fiscalização de trânsito darão início à colocação do material de sinalização e fechamento das vias de acesso à Avenida Comercial e seus cruzamentos a partir das 23h59 de sábado (14). Os agentes farão controle do tráfego de veículos na saída e no retorno do trio elétrico.

