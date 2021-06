Vovô e vovó do tráfico voltam a ser presos no DF

A prisão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, foi efetuada por intermédio da 27ª Delegacia de Polícia

Antigos conhecidos da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os idosos, mais conhecidos como vovô e vovó do tráfico, voltaram a ser presos na tarde desta segunda-feira, 14, no Recanto das Emas. A prisão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, foi efetuada por intermédio da 27ª Delegacia de Polícia.

Na revista uma quantidade considerável de crack foi encontrada, além de balanças de precisão e valores em espécie. Ambos foram levados a delegacia e autuados. Se condenados, estarão sujeitos à pena de reclusão de até 25 anos.

O último encontro do casal de idosos com a polícia aconteceu no dia 25 de maio, quando a Operação Cosa Nostra foi efetuada. Na ocasião, também foram encontradas quantidades consideráveis de entorpecentes, como cocaína, maconha e crack, além de balanças de precisão e valores em espécie. Ambos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e soltos da audiência de custódia.