“Vou te matar, vou te matar!” disse homem antes de esfaquear mulheres e matar criança

O que parecia um filme de terror na vida real foi explicado pelo delegado-adjunto da 26ª DP em Samambaia Norte, Rodrigo Carbone, em coletiva dada nesta segunda-feira (7). Ele é o responsável, junto com a sua equipe a elucidar o crime bárbaro cometido por Adenilson Santos Costa na noite de sábado (5), na QR 409, na região administrativa em que fica a Delegacia que investiga o caso.

Embriagado e desconfiado de traição por parte da companheira Eudicilene de Sousa Barros, o sujeito reagiu dando facadas nela, em outras três mulheres (Eunice, Ana Paula e Adélia) e em uma criança, que veio a falecer no domingo (6). Eudicilene, inclusive, foi submetida a uma cirurgia nesta segunda feira (7).

O casal vivia junto há dois anos em um relacionamento conturbado. Ele é do Maranhão e conheceu Eudicilene no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, Adenilson já respondeu a quatro inquéritos por Maria da Penha em relação a uma ex-companheira anterior. Caso seja condenado, Adenilson pode pegar de 12 a 30 anos de detenção pelo feminicídio consumado, e por cada tentativa pode pegar de 4 a 20 anos.

Ana Paula, a dona da residência em que ocorreu o crime foi atingida no braço. Ela estava com o filho no colo e pra não atingir a criança ela se virou. Ela foi liberada do hospital nesta segunda-feira. Ana Paula Paraguai, Adélia Paraguai, Isadora de Souza do Nascimento e Eunice Maria Paraguai estavam em uma reunião de família na residência de Ana Paula.

Eudicilene Souza Barros, era vizinha da família e após uma discussão com o companheiro, Adenilson Santos Costa, de 35 anos, ela se dirigiu até a residência da família Paraguai para beber cerveja com eles. Adenilson foi até o local atrás da companheira, Eudicilene. Ao ver que era ele, ela não permitiu que ele entrasse. Adenilson então continuou insistindo e forçou a entrada na residência.

O sujeito estava em posse de uma faca e ao adentrar a residência desferiu golpes na companheira Eudicilene, em seguida desferiu golpes de facadas em Ana Paula, Eunice, Adélia e em Isadora. Elas tentaram fugir de Adenilson que estava completamente transtornado, mas foram atingidas. O agressor foi mordido no braço por uma das vítimas.

Ao ouvir a gritaria, o marido de Ana Paula saiu de um dos cômodos da casa e se deparou com uma cera de terror. Ele disse que Adenilson dizia repetidamente a frase “Vou te matar, vou te matar!”

Em seguida a PMDF foi acionada e ao chegar no local solicitou socorro para as vítimas. Adenilson foi preso em flagrante. Na delegacia, o réu confesso garantiu nunca ter agredido a companheira Eudicilene, fisicamente, mas assume que já a agrediu verbalmente.

Para se justificar do crime cometido, Adenilson culpou a ingestão de três litros de Cortesano e uma dose de Pinga 88, que teriam sido usadas como combustível para aumentar a raiva e a “coragem” de Adenilson para cometer a atrocidade.

De acordo com o delegado adjunto da 26ª DP em Samambaia Norte, Rodrigo Carbone, o crime foi motivado por ciúmes. Adenilson disse em depoimento que não tinha acesso ao celular da companheira e acreditava que ela estava o traindo. Ele afirmou que ao confrontá-la, Eudicilene disse que “agora iria ficar com outros caras.”