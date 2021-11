Nova startup lança vitrine digital gratuita para prestadores de serviço

Você é um exímio bombeiro hidráulico e sabe que nos arredores tem muita gente às voltas com canos estourados, mas simplesmente não sabe o que fazer para ser encontrado por quem precisa de seus serviços.

Ora, esse provavelmente é o dilema de boa parte dos mais de 60 milhões de trabalhadores autônomos brasileiros, em sua maioria prestadores de serviço que dependem de uma carteira de clientes para prover a família: esse contingente soma 13,7 milhões de desempregados e 37,1 milhões na informalidade segundo os dados da última PNAD do IBGE, e 10,6 milhões de microempreendedores individuais segundo os dados do último Mapa de Empresas do Ministério da Economia.

É pensando nessa massa de trabalhadores que ainda não usa as ferramentas disponíveis no mundo virtual a seu favor, que um grupo de empreendedores brasilienses do setor de startups lançou, nesta segunda-feira (29), a Oddie (pronuncia-se como pagode), uma plataforma gratuita que ambiciona ser a ferramenta digital do profissional autônomo brasileiro, e, de quebra, fomentar o ecossistema de inovação no Distrito Federal.

“A Oddie chega com a proposta de simplificar o relacionamento entre clientes e profissionais por meio de funções que agilizam a execução de tarefas para ambas as partes. O ineditismo desta plataforma está em conectar, gratuitamente, profissionais de um jeito eficiente e rápido”, explica Daniel Alano, cofundador da Oddie. “É a ferramenta perfeita tanto para profissionais que estão começando a se inserir no mercado de trabalho, quanto para quem já tem um vasto currículo e experiência”

Diferenciais

Totalmente gratuita, amigável, fácil de usar, aproveitando as funcionalidades da rede social mais popular entre os brasileiros (o WhatsApp), a Oddie vai empoderar os trabalhadores autônomos ao colocá-los na vitrine da Internet sem custos nem intermediadores.

Em três minutos e por meio de um questionário baseado em inteligência artificial, o profissional vai poder criar seu perfil, adicionar sua experiência, habilidades e fotografias de seus trabalhos, similar ao LinkedIn. De bônus, ele ganha uma ferramenta de self-marketing, pois o sistema Oddie vai gerar um cartão de visitas que fica disponível on-line e é compartilhável por WhatsApp.

“Os negócios poderão ser fechados via WhatsApp de uma forma direta e funcional, já que é a rede mais usada por esses profissionais”, garante o cofundador da startup.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com Daniel Alano, qualquer prestador de serviço – seja “marido de aluguel”, professor particular ou doceira, somente para citar alguns -, poderá ingressar e se beneficiar da plataforma, inclusive aqueles que já são empreendedores individuais inscritos no MEI. “Será um ambiente para a divulgação de prestadores de diversos tipos de serviços. A plataforma não possui nicho específico e os profissionais ainda poderão sugerir outras opções não previstas no nosso banco de dados”, reforça.

Além de possibilitar que profissionais sejam vistos e contatados, a Oddie vai agregar, futuramente, ferramentas que facilitam a vida da pessoa interessada em contratar – como verificação de antecedentes, reservas e agendamentos, gerenciamento dos contratos, soluções e sistemas de pagamento.

“Para os profissionais cadastrados na Oddie, nossa previsão é de, em breve, disponibilizar plataformas verticais para a melhoria de vida do trabalhador como educação contínua, mercados de descontos, benefícios e empréstimos. Estamos criando o Super-App do trabalhador brasileiro”, ressalta Alano.

Investimento estrangeiro

Outro ponto que merece destaque é a captação de investimento estrangeiro feito pela Oddie. Em torno de US$ 1,1 milhão estão sendo aplicados na execução da ferramenta, recurso proveniente de fundos de investimento e investidores anjos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Conseguimos levantar esse recurso lá fora, o que mostra a importância de se tentar solucionar os problemas reais dos trabalhadores informais brasileiros e empoderá-los”, finaliza Alano.

Serviço:

O que: Lançamento da Oddie, ferramenta digital do empreendedor brasileiro.

Quando: 29/11/2021 (segunda-feira)

Para se cadastrar como prestador de serviço na plataforma, acesse oddie.com.br/trabalho