Vítimas atropeladas em pizzaria estão em estado grave

No sábado (4), um motorista embriagado invadiu as dependências da pizzaria com o carro e atingiu cinco pessoas

Três das cinco pessoas que foram atropeladas por um motorista bêbado no último sábado (4), em Sobradinho dos Melos, no Paranoá, estão em estado grave. Trata-se de uma criança de 6 anos e os avós dela, de 56 e 57 anos. Segundo a 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), que cuida do caso, a criança teve traumatismo craniano e passou por cirurgia. Ela também teve lesões na perna. Os dois idosos também passaram por cirurgia: um corre o risco de ter e amputar o dedo de um dos pés; o outro sofreu vários ferimentos pelo corpo. O caso ocorreu em uma pizzaria da região, no km 5 da DF-250, no Paranoá. As vítimas estavam dentro da pizzaria, quando o motorista perdeu o controle após fazer uma curva e invadiu as dependências do estabelecimento com o carro, um VW Tiguan de cor prata. O autor do atropelamento disse à Polícia Militar (PMDF) que perdeu o controle da direção e foi submetido a teste do bafômetro. O exame constatou embriaguez. Ele foi levado à 6ª DP. Além da família atropelada, outras duas pessoas foram atingidas, mas não se feriram com gravidade. O motorista atingiu ainda uma motocicleta, que ficou destruída.