Motorista bêbado invade pizzaria e atropela pessoas no Paranoá

Autor atropelou três pessoas que estavam no estabelecimento. Teste do bafômetro apontou a embriaguez

Um motorista invadiu as dependências de uma pizzaria no setor Sobradinho dos Melos, no Paranoá, na noite de sábado (4), e atropelou três pessoas que estavam no estabelecimento.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e encontrou o carro, um VW Tiguan de cor prata, com a parte frontal dentro da varanda da pizzaria. Antes de invadir o comércio e atropelar as três pessoas, o veículo ainda atingiu uma motocicleta que estava estacionada.

A Polícia Militar (PMDF) também esteve presente e submeteu o motorista ao teste do bafômetro. O resultado apontou embriaguez. O suspeito disse às autoridades que perdeu o controle do carro após passar por uma curva.

As pessoas atropeladas foram levadas ao Hospital da Região Leste (HRL) por populares. Por isso, não há identificação e dados sobre o estado de saúde delas. Já o motorista não sofreu ferimentos e foi levado à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).