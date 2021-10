Vítima de afogamento não resiste e morre após ser resgatado

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência na manhã deste domingo (24), empregando três viaturas, duas lanchas, uma moto aquática e o Resgate aéreo, totalizando 20 militares

Um homem morreu vítima de um afogamento no Lago Paranoá , aproximadamente 200 metros do Cais do Clube Cota Mil. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência na manhã deste domingo (24), empregando três viaturas, duas lanchas, uma moto aquática e o Resgate aéreo, totalizando 20 militares.

Chegando ao local as equipes foram informadas que um senhor que estava de caiaque havia caído e submergido no lago. Rapidamente as equipes de mergulhadores iniciaram as buscas , através da técnica de arrasto, onde os mergulhadores atados as cordas são puxados, enquanto fazem a varredura no leito do lago.

Com aproximadamente 10 minutos de busca, a vítima foi localizada a 14 metros de profundidade, sendo resgatada e transportada para o Cais do Cota Mil, onde a equipe Médica do CBMDF já aguardava. De imediato, foi iniciado o protocolo de reanimação Cardiopulmonar, porém após aproximadamente 40 minutos de esforços, o médico declarou óbito no local.