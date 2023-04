Visitantes já podem se inscrever para participar do Zoo Noturno

O objetivo é oferecer ao público conhecimentos sobre os animais de hábitos noturnos e sobre o trabalho desenvolvido pela instituição

Com o fim do período chuvoso, aumentam as expectativas para os programas educacionais do Zoológico de Brasília. Um dos mais procurados, o Zoo Noturno, que é a modalidade de visita agendada durante o período da noite, já está com as inscrições abertas. O objetivo é oferecer ao público conhecimentos sobre os animais de hábitos noturnos e sobre o trabalho desenvolvido pela instituição.

As visitas são feitas por grupos de até 30 pessoas (ou 40, no caso de instituições escolares), toda terça e quinta, das 19h até por volta das 21h. Os agendamentos são feitos pelo e-mail [email protected]. Os interessados devem preencher o formulário de agendamento, disponibilizado via e-mail, pela Diretoria de Educação Ambiental do zoo. O valor é de R$ 30 por pessoa.

“O Zoo Noturno é um projeto em que a gente prima pela visitação de animais com hábitos noturnos ou crepusculares”, pontua o superintendente de Educação e Uso Público do Zoológico de Brasília, Alberto Brito. “É importante frisar que a gente respeita a vontade do animal, de querer ser visto ou não.”

*Com informações de Thais Miranda, da Agência Brasília