Virada Cultural passa a valer no Distrito Federal

Durante 24 horas ininterruptas, evento promove apresentações culturais como shows musicais, exposições, feiras, espetáculos de dança e teatro, entre outras atividades

O Distrito Federal receberá a tradicional Virada Cultural a partir deste ano. O evento representa um marco cultural importante para a região. Brasília fará parte do roteiro desta celebração, que promove atividades e eventos marcados pela pluralidade de expressões e gêneros artísticos.

A Virada Cultural passou a valer no DF com a recente publicação da Lei nº 7.131/2022, de autoria do deputado distrital Cláudio Abrantes, no Diário Oficial do Distrito Federal.

De acordo com a lei aprovada, o evento será realizado, anualmente, em um dos finais de semana do mês de novembro. “A Virada Cultural é um evento que já ocorre em várias cidades do País, com o intuito de promover 24 horas ininterruptas de atividades culturais dos mais variados tipos”, disse Claudio Abrantes.

Uma das virtudes da nova lei é a valorização dos artistas locais, uma vez que os eventos realizados devem garantir cota mínima de 50% desse contingente na programação.

A Virada Cultural deverá ocorrer durante 24 horas ininterruptas, por meio de apresentações culturais, como shows musicais, exposições, feiras, espetáculos de dança e teatro, entre outras atividades. As apresentações são gratuitas, podendo ser solicitado ao público apenas a doação voluntária de alimentos não perecíveis.

“A virada cultural é um momento família, um momento em que os públicos se encontram em eventos plurais, com opções diversas”, definiu Claudio Abrantes. “O que esperamos é contribuir com toda a cadeia produtiva da cultura, que envolve uma infinidade de profissionais, bem como levar boas opções de programação para a população em geral”, concluiu.