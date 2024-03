Programa de atividades físicas melhora saúde mental de funcionários do HCB

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) estimula os funcionários a manter um estilo de vida mais equilibrado. Como parte do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (HCB+), a iniciativa Movimente-se HCB é realizada nas noites das quintas-feiras, no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, e oferece diferentes formas de exercício físico para os funcionários do hospital. Realizada após o expediente, a atividade também proporciona momentos de descontração, lazer e relaxamento entre os colegas.

Os exercícios são adequados à forma física de cada participante, a fim de proporcionar uma experiência inclusiva e confortável para todos. “Todas as atividades são realizadas levando em consideração a condição física de cada um, sendo oferecidas aulas de corrida, caminhada e treinamento funcional. Conforme a pessoa for melhorando o condicionamento físico, ela vai evoluindo nos exercícios e nas atividades”, explica Luana Rodrigues, analista de Treinamento e Desenvolvimento do HCB. Essa progressão é muito importante para prevenir lesões, garantindo, assim, a integridade física dos funcionários, além de propiciar o devido acolhimento de todos os interessados em participar.

Criado em agosto de 2015, o HCB+ busca conscientizar os funcionários sobre a necessidade de um estilo de vida mais ativo e equilibrado. O programa tem quatro pilares: saúde, cidadania, lazer e cultura e esporte – em que se encontra a iniciativa Movimente-se HCB.

“Somos atendidos pelo triatleta e medalhista de prata nos jogos pan-americanos de 1995 Valdenor dos Santos, e pela equipe de assessoria esportiva dele. As aulas têm ocorrido no Parque da Cidade, mas temos planos para trazê-las aqui para o hospital, para facilitar o acesso dos funcionários”, comenta Patrícia Sousa, gerente de Desenvolvimento de Pessoas do HCB e uma das organizadoras do evento.

Segundo a atendente de telefonia, a didática do instrutor e a chance de exercitar-se com colegas de trabalho foram pontos positivos da experiência.

“Eu achei excelente. Uma atividade feita ao ar livre, com a equipe do trabalho, é bem interessante porque acaba unindo as pessoas. O professor é bem comunicativo, explicou tudo com muita paciência, deixando bem claro que cada um tem seu ritmo”, comenta Sousa.

O projeto Movimente-se HCB se alia a outras iniciativas do hospital para promover um ambiente de trabalho positivo. Em 2023, o HCB recebeu a certificação FEEx – Clima Organizacional, conferida pela Fundação Instituto de Administração (FIA).

Com informações da Agência Brasília