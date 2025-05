Vigilância Sanitária intensifica fiscalização em restaurantes para o Dia das Mães

A Vigilância Sanitária do Distrito Federal está se preparando para uma força-tarefa especial para garantir a segurança alimentar nos restaurantes e estabelecimentos alimentícios durante o Dia das Mães. A operação, que será iniciada na próxima semana, visa inspecionar mais de 470 locais, especialmente aqueles com licenciamentos em processo de renovação ou emissão.

O objetivo da operação é garantir que os ambientes estejam em conformidade com as normas sanitárias, assegurando a qualidade dos serviços diante do aumento do fluxo de clientes na data comemorativa. “Estamos nos preparando para o Dia das Mães, uma ocasião em que muitos optam por comemorar em restaurantes”, explicou Allex de Melo Moraes, auditor de atividades urbanas da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde (SES-DF).

As ações ocorrerão em todas as regiões do Distrito Federal e contarão com o trabalho de 75 auditores. As inspeções terão caráter educativo e irão verificar aspectos como:

– Estrutura física

– Processos de trabalho

– Condições de higiene

– Segurança alimentar

Sanções

Caso sejam encontradas irregularidades com maior gravidade e que representem risco iminente para os consumidores, o local poderá sofrer sanções, inclusive com a interdição local. “Algumas ações de intervenção exigem a suspensão da atividade”, informou o auditor.

As visitas seguem o regulamento técnico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para serviços de alimentação, além da Instrução Normativa nº 16/2017 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que trata das boas práticas em estabelecimentos comerciais de alimentos.

Para mais informações, contate-nos pelo e-mail: [email protected].