Vídeos: homem tenta limpar bueiro e é encontrado morto

Com as buscas reiniciadas ao amanhecer, por volta das 7h, o corpo do homem foi encontrado às margens do córrego

Um homem de 43 anos tentava fazer a limpeza de um bueiro na noite da última sexta-feira (19), quando, arrastado pela enxurrada caiu no reservatório de águas pluviais. O caso ocorreu próximo a chácara 2, na região da Colônia Agrícola Sucupira, no Riacho Fundo-DF.

Por volta das 23h, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi informada pela população da área que José Valdeir Barbosa teria caído em um dos poços. Imediatamente, as equipes começaram as buscas em oito poços, percorrendo a extensão da galeria, numa distancia de 600 metros, até o Córrego Riacho Fundo, onde também foi realizado buscas em suas margens.

Veja imagens das buscas:

Uma equipe de mergulhadores também iniciaram as buscas no córrego, porém, com a forte chuva e a baixa visibilidade, as buscas foram interrompidas às 2h30.

Com as buscas reiniciadas ao amanhecer, por volta das 7h, o corpo do homem foi encontrado às margens do córrego, cerca de 3 quilômetros de distância do ponto inicial das buscas. O local ficou aos cuidados da Polícia Civil do Distrito Federal.