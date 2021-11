Taça das Favelas DF 2021 começa a todo vapor

Abertura da 4ª edição da maior competição de futebol entre favelas do Brasil aconteceu no Sesi Taguatinga com transmissão ao vivo.

Entre 13 e 14/11, a 4ª Taça das Favelas DF, competição futebolística organizada pela Central Única das Favelas do Distrito Federal (CUFA DF), abre os trabalhos em grande estilo, em um fim de semana com cerimônia de abertura e partidas iniciais, nas dependências do Sesi Taguatinga.

A iniciativa, que foi idealizada pela CUFA-DF, é fomentada pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF (SELDF) e realizada pela Associação Cresce DF.

A cerimônia de abertura foi comandada pelo próprio presidente da CUFA DF, Bruno Kesseler, que agradeceu aos apoiadores, reforçando o compromisso com as comunidades periféricas: “estamos aqui para a abertura da 4ª edição da Taça e para darmos início à primeira fase de jogos do maior campeonato entre favelas do país. Nossos objetivos vão além da mera disputa. A competição visa dar oportunidades aos jovens talentos de periferias locais. Com isso, pretendemos promover igualdade social e visibilidade por meio da prática do esporte”.

O primeiro dia contou com transmissão ao vivo, alcançando uma audiência de mais de 800 espectadores, o que superou as expectativas da organização. E para manter o público informado sobre o andamento do campeonato, alguns dos próximos jogos seguirão com transmissão pelo canal.

Os campos do Sesi Taguatinga permanecem como palco de todas as partidas. O acesso presencial, porém, é reservado aos atletas e ao corpo técnico dos times e da organização, em razão das necessidades de isolamento social, ocasionadas pela pandemia. O grande público, que pode acompanhar tudo pelo canal da CUFA, também tem a oportunidade de informar-se, em detalhe, por meio do aplicativo Ifut, obtendo dados como resultados, classificação, entre outros. O acesso é simples, basta baixar nas lojas virtuais para Android ou Iphone e acompanhar pelo smartphone ou pelo tablet.

















Resultados

A atleta Nani Marques, atacante do time feminino de São Sebastião, que venceu em sua primeira atuação e marcou três gols, conta o que sente sobre a competição: “estamos treinando e bem preparadas. Estamos com a expectativa de chegar à final. A tendência é ficar cada vez mais disputado, mas trabalharemos para ganhar”.

O professor Algodão, técnico do time feminino da Estrutural também relata suas perspectivas sobre o alcance do projeto: “a Taça das Favelas não só traz visibilidade, traz esperança, motivação, mudança de vida, de realidade tanto para os moradores, como para os familiares que participam da competição. A juventude da favela vê a competição como uma grande oportunidade de mudança”.

As partidas da primeira fase, tanto da categoria feminina como da masculina, ocorridas no último fim de semana tiveram os seguintes resultados:

Categoria Feminina

Santa Maria 1 x 1 Ceilândia Sul. Varjão 5 x 0 Sobradinho. Recanto das Emas 2 x 0 Águas Lindas. Riacho Fundo II 0 x 6 Sol Nascente FC. São Sebastião 5 x 0 Estrutural. Jardins Mangueiral 1 x 3 Samambaia Norte. Brazlândia 0 x 4 Ceilândia Norte.

Categoria Masculina

Gama 2 x 3 Varjão. Sobradinho II 3 x 2 Águas Lindas. Riacho Fundo 1 x 3 Recanto das Emas. Luziânia 0 x 3 Vila Telebrasília. Estrutural 0 x 1 Guará II. Taguatinga 1 x 7 São Sebastião. Candangolândia 3 x 3 Jardins Mangueiral. Brazlândia 5 x 1 Paranoá. Samambaia Sul 2 x 2 Itapoã.

Serviço: 4ª edição da Taça das Favelas DF.

Data: de 13/11 a 18/12.

Local: Sesi Taguatinga.

Transmissão: Canal de Youtube Cufa DF — https://www.youtube.com/c/CUFADF.

Resultados: plataforma Ifut – https://ifut.com.br/aplicativo.

Site: tacadasfavelasdf.com.br

Redes sociais: @tacabsb.

Próximas partidas:

20 e 21 /11: fase 1 – jogos masculinos e femininos;

04/12: oitavas de final (masculino) e quartas de final (feminino);

05/12: oitavas de final masculino;

11/12: quartas de final masculino;

12/12: semifinal masculino e feminino;

18/12: final masculino e feminino.