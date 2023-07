VÍDEO: vândalos depredam academia comunitária em Planaltina/DF

Os dois homens foram identificados pelas câmeras de segurança e estão foragidos. De acordo com a polícia, um deles é menor de idade

Dois homens vandalizaram a academia comunitária de Planaltina, no Distrito Federal, na madrugada deste domingo (2). A ação foi toda registrada pelas câmeras de segurança e ambos já foram identificados pela Polícia Civil do DF. Um deles é menor de idade e o outro é João Vitor Silva Alves. De acordo com um dos idealizadores do espaço, Fabiano de Carvalho, 39 anos, policial civil, a dupla ainda está foragida.

Pela estimativa de Fabiano, o prejuízo pode chegar a R$ 20 mil. “Além de muitos aparelhos e anilhas, eles destruíram o piso da academia. É revoltante ver as imagens de duas pessoas quebrando um espaço que foi construído pela própria comunidade”, lamenta. De acordo com Fabiano, todos os equipamentos de musculação, o material de construção do piso e as câmeras de segurança foram doados pelos próprios usuários da academia e por empresários da região administrativa.

As imagens das câmeras instaladas no próprio local mostram que a ação aconteceu por volta das 2h da manhã. Os dois entram no espaço e começam a jogar os pesos nos aparelhos e no chão enquanto se divertem com a destruição. Ao longo de aproximadamente 10 minutos, entre risos, a dupla danificou diversos equipamentos e o piso onde cerca de 500 pessoas treinam diariamente, de forma gratuita. Vários aparelhos também foram amassados e os pesos feitos de cimento foram completamente destruídos.

“Vamos precisar de doações de todas as espécies, principalmente de materiais para reparar o piso. Doações de mais aparelhos e equipamentos, novos ou usados, também serão muito bem vindas”, pede Fabiano. Ele disse à reportagem que pretende investir agora em um piso de borracha para prevenir novas investidas de vândalos.

Espaço Democrático

Em março deste ano, o bikerrepórter Afonso Ventania contou a história de como dois jovens idealizaram a construção da academia comunitária pelos próprios moradores de Planaltina/DF.

A academia foi construída a céu aberto, é gratuita e funciona 24h, sete dias na semana. Todos os equipamentos e materiais de construção foram doados pelos próprios usuários da região.

Segundo Fabiano, há frequentadores esporádicos, mas muitos se tornaram assíduos e criaram um vínculo de amizade que estimula o entrosamento da comunidade. A manutenção de todos os aparelhos é realizada com frequência pelos coordenadores do espaço.