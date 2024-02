Vídeo: policial de folga evita furto de motocicleta em Santa Maria

Outro policial de folga, que testemunhou a situação, prestou apoio e em questão de minutos uma viatura da área chegou ao local

Na manhã desta terça-feira (6), um policial militar de folga evitou um possível furto de motocicleta na quadra 216 de Santa Maria. Por volta das 11h45, ao sair de um comércio local, o policial percebeu a presença de dois indivíduos em uma motocicleta ao lado de seu carro.

Ao notar que os suspeitos estavam observando as motos estacionadas, o policial tomou uma atitude rápida. Entrou em seu veículo, buzinou para sinalizar que pretendia movê-lo e permaneceu atento à movimentação dos indivíduos.

Poucos metros à frente, um dos suspeitos desembarcou da motocicleta e tentou ligar uma das motos estacionadas, agindo de forma suspeita e indicando uma possível tentativa de furto. Percebendo a situação, o policial desceu de seu carro e posicionou-se para abordar os suspeitos.

Diante da aproximação do policial, o comparsa dos suspeitos fugiu do local, não sendo identificado até o momento. Entretanto, o indivíduo que tentava furtar a motocicleta foi abordado, sendo encontrado com ele uma chave micha, comumente utilizada em furtos desse tipo.