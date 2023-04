Vídeo: PMDF resgata saruê que ficou preso em forno

Morador percebeu que o bicho havia se escondido na moldura do forno e acionou a PMDF via 190

A Polícia Militar (PMDF) resgatou, na noite de sábado (8), um saruê que ficou preso atrás de um forno em uma casa na QR 2 da Candangolândia.

O morador do imóvel percebeu que o bicho havia se escondido na moldura do forno e acionou a PMDF via 190. O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) foi ao local e resgatou o saruê com segurança. Em seguida, os militares reintroduziram o animal na natureza.