Vídeo: PMDF resgata mais de 30 aves em Ceilândia

Os donos das aves receberam três termos circunstanciados de ocorrência pelo crime ambiental

Policiais militares do Grupamento de Operações do Cerrado (GOC) resgataram 32 pássaros silvestres em Ceilândia, na manhã deste sábado (29). As aves foram encontradas em três residências da cidade.

Dentre os animais resgatados estavam 20 canários da terra, cinco baianos, quatro pássaros pretos, um golinho, um sabiá poca e um papagaio. Foram confeccionados três termos circunstanciados de ocorrência para os donos das aves pelo crime ambiental.