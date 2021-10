Vídeo: PMDF recupera carro roubado em Ceilândia

Dois homens que haviam subtraído um veículo foram presos em flagrante por policiais militares na noite deste domingo (10)

Dois homens que haviam subtraído um veículo foram presos em flagrante por policiais militares na noite deste domingo (10). Três pessoas que desembarcavam de um Fiat/Palio próximo a um comércio, na QNN 21 em Ceilândia Norte, foram abordados por dois homens que anunciaram o assalto. Simulando estarem armados, a dupla levou o carro e os pertences das vítimas.

Uma equipe da Rotam recebeu a informação do roubo e passou a patrulhar as imediações. Na QNN 18, já em Ceilândia Centro, o veículo foi visto e os ocupantes foram abordados. Com a dupla foram encontrados três celulares e documentos das vítimas, inclusive um dos aparelhos havia sido comprado pela vítima a poucos dias. Os dois autores, ambos com várias passagens sendo que um deles estava gozando o beneficio do saidão, foram encaminhados a delegacia e autuados em flagrante pelo crime de roubo.