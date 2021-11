Vídeo: Perseguição termina em prisão na EPIA

A perseguição durou alguns minutos e resultou com a prisão do suspeito que dirigia um veículo roubado da cidade de Cocalzinho (GO)

Na madrugada desta terça-feira, um homem foi preso pela equipe de Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 3º Batalhão (Gtop 23). Foi recuperado um carro furtado que circulava na DF 003, às 2h. A perseguição durou poucos minutos após o veículo ser identificado em alta velocidade na via.

Veja o vídeo:

A equipe da PMDF recebeu a informação que o veículo furtado em Cocalzinho (GO) estava circulando pela via Estrutural indo para a EPIA sentido sul. O condutor desobedeceu as ordens de parada e deu início a um acompanhamento que teve termino após o suspeito colidir com o meio-fio.







O motorista tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido. Homem e veículo foram conduzidos para a delegacia da área, onde foi registrado o flagrante de receptação e desobediência. O detido tinha passagens por homicídio e porte ilegal de arma de fogo.