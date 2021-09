Vídeo: Mulher embriagada tenta fugir de blitz, bate em árvore e é presa

A mulher, que apresentou a quantidade de 0,52 mg/l, foi encaminhada para a 20ª Delegacia de Polícia sem qualquer machucado

Durante blitz na madrugada deste domingo (19), uma mulher embriagada tentou fugir da fiscalização e acabou batendo em uma árvore. O caso ocorreu no Gama e a motorista acabou presa.

A mulher, que apresentou a quantidade de 0,52 mg/l, foi encaminhada para a 20ª Delegacia de Polícia sem qualquer machucado.

Além deste caso, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) abordou mais de 220 veículos, onde 80 foram autuados. Sendo oito condutores inabilitados, seis com CNH vencida, um com alterações das características do veículo, um sem equipamento de uso obrigatório, um com escapamento aberto, um com excesso de lotação, um por evasão, quatro por excesso de álcool e 57 por recusa a realizar o teste do bafômetro.