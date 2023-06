Vítima caiu enquanto praticava rapel. Atendimento durou cerca de seis horas, devido à dificuldade de atuação no local

Uma mulher de 26 anos sofreu um acidente na Cachoeira do Tororó, em Santa Maria, na tarde de sábado (10). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) resgatou a vítima da queda d’água do local.

De acordo com os bombeiros, a mulher caiu enquanto praticava rapel. Quando os militares chegaram, a vítima apresentava fratura exposta e sangramento no tornozelo direito, corte profundo no cotovelo esquerdo e dores na lateral esquerda do tórax.

Como o local é íngreme e cheio de pedras, os bombeiros tiveram de retirar a vítima da queda d’água com uma tirolesa. “Havia muito risco em fazer a retirada a pé até o alto da cachoeira”, afirma o CBMDF. Depois de resgatá-la, os militares imobilizaram a mulher na prancha e a levaram até uma ambulância do Samu.

O atendimento todo durou cerca de seis horas. Somente para levar a vítima até a ambulância, os bombeiros levaram três horas por conta da dificuldade de tráfego no terreno.