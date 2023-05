Vídeo: motorista de aplicativo expulsa criança autista de carro

O caso aconteceu na manhã de ontem (30) em Samambaia, quando pai e filho tentavam ir para uma clínica no Pistão Sul

A manhã de ontem (30) começou complicada para Carlos Eduardo e Daniel, seu filho, uma criança autista de apenas 3 anos. Eles chamaram um carro de aplicativo da 99 para ir a uma clínica no Pistão Sul, mas ao entrarem no veículo, o pequeno pisou no banco de trás, o que irritou o motorista. O caso aconteceu em Samambaia.

“Ele não gostou de ver meu filho pisando no banco e o empurrou, ele chegou a cair. Questionei o comportamento do motorista e ele saiu do carro com um taco de baseball para me agredir”, disse Carlos. Toda a cena foi filmada por câmeras de segurança.

De acordo com as imagens, já fora do carro, segurando a mão de Daniel e o colocando para trás, o pai seguiu falando com o motorista, que depois de um tempo volta para o carro e vai embora.