Vídeo: militar do DF agride comerciante em Formosa-GO

Câmeras de segurança mostram policial dando chutes e coronhadas em dono de bar

Um policial militar do Distrito Federal foi flagrado na tarde de ontem (12) agredindo o dono de um bar no setor sul de Formosa-GO, Entorno do DF.

A esposa do homem deu sua versão em vídeo que circula nas redes sociais. A confusão teria começado porque um cliente estaria com som automotivo em volume alto na frente do bar. Este cliente e o policial, então, teriam iniciado uma discussão.

O dono do bar teria tentado apartar a briga. A partir daí, câmeras de segurança do bar flagraram toda a ação. No primeiro momento, a vítima caminha rumo ao balcão do comércio, junto com sua esposa. O policial, então, os persegue e começa a agredir o homem. O militar desfere coronhadas, chutes e outros golpes. Assista:

A PMDF não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.