Vídeo: manifestantes protestam contra o Exército em Brasília

Pronunciamento de Mourão deixou bolsonaristas desapontados

Um grupo de manifestantes se reuniu e protestou contra o Exército em frente às residências de generais, no Setor Militar Urbano, neste sábado (31). Os membros estariam revoltados com uma possível omissão das Forças Armadas, e o discurso do ex-vice-presidente Hamilton Mourão em rede nacional ontem intensificou o descontentamento.

Vídeos nas redes sociais mostram os manifestantes cobrando explicações de militares do Exército, que impediu que os responsáveis adentrassem as casas dos generais. A filmagem a seguir mostra um indígena lamentando a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro do país. “O presidente viajou”, declara.

Em outro momento, o homem, que é identificado como um cacique, critica a fala de Mourão: “Nós estamos aqui atrás de respostas, porque o que ele falou, aquela resposta ali, é mandar os brasileiros irem comer capim. Como é que as Forças Armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica e o presidente [Jair Bolsonaro] deixam na mão dele e ele vai ali falar para nós irmos embora comer capim?”

Assista ao vídeo:

Não foram registradas ocorrências policiais após a manifestação.