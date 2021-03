Vídeo: manifestantes ateiam fogo em pneus na BR-040

Moradores de Santa Maria e Entorno tiveram dificuldades para seguir viagem enquanto durou a manifestação. PMDF liberou a via

Nas primeiras horas desta segunda-feira (15), manifestantes foram à BR-040, próximo à saída do BRT de Santa Maria, protestar contra o isolamento social. A via foi fechada com pneus em chamas. Veja o vídeo:

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a manifestação durou cerca de 15 minutos. A Polícia Militar (PMDF) desobstruiu a via, e os carros que aguardavam passagem puderam seguir viagem.

Neste domingo (14), a Esplanada dos Ministérios foi palco para manifestações contra o lockdown que vigora no Distrito Federal desde o último dia 1º. A medida sancionada pelo governador Ibaneis Rocha visa diminuir os casos de covid-19, uma vez que a capital tem chegado a 100% de ocupação de leitos diversas vezes nos últimos dias.

Durante as manifestações, a Polícia Militar (PMDF) prendeu um manifestante acusado de queima ilegal de fogos de artifício no gramado da Esplanada. Foram apreendidas 3 caixas de fogos de artifícios.

É proibido disparar arma de fogo ou fogos de artifício em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. A pena é de um a seis meses de prisão, ou multa que pode variar de R$ 300 a R$ 3 mil.