VÍDEO: homem se masturba em área pública

Nesta segunda-feira (13), uma moradora da 211 norte divulgou um vídeo que aparece um sujeito se masturbando próximo ao pilotis do bloco K.

De acordo as imagens da câmera de segurança da quadra, o homem tentou disfarçar ficando próximo a árvores do local.

“No sábado perto de 6h, eu estava andando e me deparei com um homem que fingia pegar mangas, mas na verdade estava se masturbando atrás das árvores. O porteiro viu pelas câmeras e o homem disfarçou quando percebeu que eu estava me aproximando. Acompanhamos ele visualmente até atravessar os eixos. Compartilho aqui o vídeo, mesmo que tardio porque nossas crianças andam pela quadra e precisamos nos atentar”, escreveu a moradora.

Outros moradores acreditam que o sujeito seja o mesmo que estava, no domingo pela manhã, próximo do Big Box perto da quadra.

“Cidadão em condição de rua e aparentemente sob efeitos de substâncias psicoativas andou ameaçando transeuntes há aproximadamente 5 minutos. Ele estava usando roupas pretas e um toca escura e estava na última vez na parte superior da entrada do mercado, perto das escadas”, disse outro morador.