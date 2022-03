Vídeo: Homem é preso por tentativa de furto em escola em Ceilândia

Foi então que uma das grade do portão se mexeu e um indivíduo saiu de dentro do colégio. Ele não conseguiu roubar nada

Durante a madrugada desta quarta-feira (09), um homem foi preso após tentar furtar uma escola na QNN 01, conjunto G, da Ceilândia.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma equipe foi acionada para investigar o possível crime. Ao chegarem no local, a dona do colégio foi convocada para abrir o local.

Foi então que uma das grade do portão se mexeu e um indivíduo saiu de dentro do colégio. Ele não conseguiu roubar nada.

Ao descer, ele foi autuado em flagrante e conduzido à 15º Delegacia de Polícia.

Veja o vídeo: