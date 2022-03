Aniversário da Torre de TV com diversas atrações até sábado (12)

A visitação ao mirante também terá horário especial de feriado, das 9h às 17h45. E, a partir de quinta-feira (10), o público poderá fazer uma visita online

Em comemoração aos seus 55 anos nesta quarta-feira (9), a Torre de TV celebrar a data com uma série de atrações. Até sábado (12), estão programados espetáculos ornamentais e multimídia, durante o dia e também à noite, na fonte luminosa.

A visitação ao mirante também terá horário especial de feriado, das 9h às 17h45. E, a partir de quinta-feira (10), o público poderá fazer uma visita online. Basta acessar o Instagram da Torre.

Desde que assumiu a gestão do ponto turístico, em 2020, o BRB já implementou uma série de ações, começando pela reforma da fonte, do mezanino, do mirante e da conhecida Feira da Torre. Este mês, teve início a segunda etapa das obras com intervenções para finalização dos espelhos d’água e do projeto de irrigação dos canteiros, no Jardim Burle Marx.

“Como banco público, o papel do BRB vai além do de um banco tradicional”, assinala o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. “Assumir a gestão da Torre e devolver à população de Brasília um dos principais cartões-postais do DF nos dá orgulho e a certeza de que estamos trabalhando em prol do desenvolvimento econômico, social e humano. Estamos felizes em poder celebrar os 55 anos da Torre junto à nossa gente.”

Ainda para este ano, está prevista a conclusão do paisagismo, que prevê a preservação dos projetos originais. O boulevard, por sua vez, contará com wi-fi gratuito para a população.

Programação

* Quarta (9): espetáculo ornamental das 9h às 14h e das 16h à meia-noite, com projeções visuais a partir das 19h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* Quinta (10): espetáculo ornamental das 11h às 14h e das 17h às 22h, com projeção a partir das 19h

* Sexta (11): espetáculo ornamental das 11h às 14h e das 17h à meia-noite, com projeção a partir das 19h

* Sábado (12): mesma programação da sexta-feira.

Confira, ainda, a programação especial do projeto Torre 360.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília