PRF localiza 22 peças de motores de caminhão roubados em Oficina

As peças encontradas são de alto valor comercial. Um dos motores custa cerca de 150 mil reais

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem na tarde de segunda-feira (7), em Cristalina, no Goiás, por receptação de peças de veículos roubados. As peças foram localizadas dentro de uma oficina mecânica às margens da BR-040. O dono do local também vai responder por crime ambiental, devido ao derramamento de óleo no solo.

A equipe da PRF recebeu uma informação anônima sobre uma oficina que estava com várias peças de veículos de grande porte (caminhões, carretas e outros) roubados.

Os policiais se deslocaram até a oficina mecânica e procederam a fiscalização do estabelecimento, encontrando três peças com registro de roubo (com ocorrências dos Estados de MG e SP) e mais 19 peças como diferenciais, motor, caixas de transmissão, eixo e demais agregados de veículos de grande porte com numeração suprimida.

Atrás do galpão da oficina estava ocorrendo um grande derramamento de óleo, poluindo o solo e a vegetação da área, ensejando a prática de crime ambiental. O proprietário da oficina, de 52 anos, e as peças de origem ilícitas foram encaminhados à Polícia Civil de Cristalina.