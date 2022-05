Vídeo: Homem é preso após ameaçar avó com faca

Os policiais deram a ordem para ele largar a faca e se entregar. O homem jogou a faca no chão, tentou resistir a prisão

Um homem, de 21 anos, foi preso nesta terça-feira (03) após ameaçar a própria avó, de 75 anos, com uma faca de cozinha no Núcleo Bandeirante.

Segundo a Polícia Militar do Distrito federal (PMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou a idosa já do lado de fora de sua casa nervosa com a agressividade do neto, que quebrava objetos no interior da residência e gritava que iria matá-la.

Ao entrarem na casa, após a autorização da idosa, o rapaz foi encontrado com a faca na mão. Os policiais deram a ordem para ele largar a faca e se entregar. O homem jogou a faca no chão, tentou resistir a prisão, mas foi contido pelos policiais.

Veja o vídeo:

Vídeo: PMDF

A idosa, após a prisão do neto, decidiu registrar uma ocorrência pelas ameaças e injurias sofridas e solicitou medidas protetivas de urgência para sua própria segurança. Na delegacia o homem foi autuado por injúria, ameaça e agressão (Maria da Penha). Também foi autuado por resistência.