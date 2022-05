Camas novas chegam ao Hospital São Vicente de Paulo

“Isso traz mais segurança e facilita a higienização dos mobiliários”, comenta a diretora de assistência à saúde do HSVP, Inez Ortega

Novas camas chegaram ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), especializado no atendimento em área de saúde mental. O material acomoda 95 pessoas e visa proporcionar melhor conforto aos pacientes. A novidade possibilitou que os 12 leitos da enfermaria que estavam bloqueados devido a avarias nas camas, fossem desbloqueados na segunda-feira (2). “Isso traz mais segurança e facilita a higienização dos mobiliários”, comenta a diretora de assistência à saúde do HSVP, Inez Ortega.

A aquisição foi feita por meio de processo de compra e vai permitir a melhora de atendimento do fluxo de pacientes que necessitem de atendimento psiquiátrico. “Percebemos o aumento da procura desse público, principalmente na pandemia, seja aqui no hospital ou nas unidades de pronto-socorro, como UPAS e hospitais gerais”, destaca Inez.

O diretor do HSPV, Paulo Porto, ressalta que com a chegada das novas camas os 42 leitos de enfermaria estão aptos a receber pacientes. “Era uma situação aguardada por nós, pois as camas antigas não permitiam mais alocar os pacientes que chegavam. Agora estamos com todos os leitos da enfermaria em funcionamento”, afirma.

Além das camas para enfermaria, foram substituídos os mobiliários das demais unidades do hospital. “Das 95 que chegaram, 83 foram utilizadas para repor as que estavam antigas e as demais ficam na retaguarda para eventuais trocas e manutenções”, explica a diretora de assistência à saúde.

A emergência do hospital funciona em esquema de porta aberta, 24 horas por dia. O atendimento é voltado para adultos, a partir de 18 anos, para casos de urgência e emergência em saúde mental. O ambulatório e a parte administrativa atende de segunda a sexta, exceto feriados, das 7h às 12h e das 13h às 18h. Para atendimento ambulatorial é necessário o encaminhamento de outras unidades da rede. A marcação de consultas é feita de forma presencial no ambulatório.

No pronto-socorro o atendimento é para pessoas acima de 18 anos. A internação é para 18 anos até 59 anos 11 meses e 29 dias.

O HSVP fica localizado na QSC 01, Área Especial, Setor C Sul, Taguatinga Sul.

*Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal