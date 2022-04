Vídeo: chegada de bombeiros a carreta em chamas

Dois acidentes de trânsito marcaram a manhã do segundo dia de feriadão. Vídeo mostra a chegada dos bombeiros a carreta em chamas.

O segundo dia de feriado de aniversário de Brasília e Tiradentes começou com dois acidentes de trânsito em rodovias da região. Na manhã desta sexta (22), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorro à vítima de um capotamento de veículo na Rota do Cavalo, em Sobradinho (DF). No momento do impacto, o motorista foi projetado para fora do veículo. Até o fechamento desta notícia, a vítima estava em estado crítico.

O segundo acidente foi um incêndio em carreta que transportava laticínios na BR-020, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A situação foi controlada e não houve vítimas.

Um vídeo divulgado pelo CBMDF mostra o momento de chegada dos bombeiros ao local. Assista: