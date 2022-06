Vídeo: carro derruba poste no Eixo W

Segundo o CBMDF, um dos carros, um Virtus, saiu da parada de ônibus e colidiu com o segundo, um Gol

A colisão de dois carros resultou na derrubada de um poste no Eixo W, próximo à Estação Galeria, na tarde desta sexta-feira (24).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), um dos carros, um Virtus, saiu da parada de ônibus e colidiu com o segundo, um Gol.

O motorista do Gol, identificado apenas como M.S.O, de 47 anos, perdeu o controle do veículo e colidiu com o poste no canteiro central da via.

Ainda de acordo com a corporação, nenhum dos dois motoristas se machucou. Durante o atendimento, duas faixas ficaram interditadas.

A Neoenergia foi acionada para realizar a retirada do poste da via. A Polícia Militar foi acionada para disciplinar o trânsito na região.

Veja o vídeo: