Vídeo: agrônomos publicavam em redes sociais o cultivo da cannabis

Foram realizadas durante a operação seis prisões, encontradas cinco plantações e uma arma de fogo apreendida

A operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) resultou no cumprimento de oito mandados de busca e apreensão, além de quatro mandados de prisão em diferentes Regiões Administrativas do Distrito Federal e na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais.

O trabalho da Polícia Civil contou com o apoio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), dos Correios (EBCT), da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Governador Valadares, e da PCBA (Denarc de Salvador e Porto Seguro).

O grupo criminoso havia se especializado na produção de sementes de maconha de diversas variedades, distribuindo-as por todo o território nacional. Utilizando plataformas de venda online e redes sociais, o esquema criminoso era amplamente divulgado.

As investigações revelaram que o mercado ilícito gerado pelo grupo espalhava milhares de sementes de maconha por diferentes estados do país. O grupo contava com grandes estruturas de cultivo de plantas de maconha para a extração das sementes, algumas com altos teores de THC, substância com potencial de causar overdose nos consumidores.