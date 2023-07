Vídeo: Agentes do Detran evitam atropelamento de crianças no Gama

O homem foi notificado pela arrancada brusca, dirigir ameaçando pedestre e infração por desrespeito à faixa de pedestres

Agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) autuaram, nessa quinta-feira (06), um homem que acelerou durante ordem de parada em faixa de pedestres no Gama e quase atropelou cinco crianças que atravessavam.

Segundo o departamento, durante a operação Siga Livre, agentes ajudavam na travessia das crianças e solicitaram a parada obrigatória dos veículos. Porém, ao se aproximar da faixa, o motociclista acelerou e passou próximos aos pedestres.

Veja o vídeo:

O homem foi notificado pela arrancada brusca, dirigir ameaçando pedestre, infração por desrespeito à faixa de pedestres, escapamento irregular, farol apagado, falta de licenciamento e por desobedecer às ordens de autoridade de trânsito.