Vicente Pires vai ganhar R$ 90 milhões em infraestrutura

O recurso será utilizado para levar obras à Colônia Agrícola Samambaia e construção de uma nova ponte na RA

Em quatro anos, Vicente Pires recebeu mais de R$ 500 milhões em investimentos durante o primeiro mandato do governador Ibaneis Rocha. Reeleito para o cargo, o chefe do Executivo tem novos projetos para a cidade com a previsão de mais R$ 90 milhões para levar infraestrutura à Colônia Agrícola Samambaia e construir uma nova ponte.

A principal das novas obras é a de infraestrutura na Colônia Agrícola Samambaia, que pertence ao Lote 2 de Vicente Pires – a cidade é dividida em 11 lotes. Por lá, o governo fará serviços de drenagem, calçadas e meios-fios, na ordem dos R$ 60 milhões. “A obra está projetada, em fase final de elaboração do orçamento para aprovarmos o edital e lançarmos a licitação”, explicou o secretário de Obras, Luciano Carvalho, durante o trabalho da comissão de transição no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB).

Desde 2019, Vicente Pires ganhou mais de três mil lixeiras e mil lâmpadas LED, pontos de encontro comunitário (PEC) para a prática de atividades, unidade de pronto atendimento (UPA) e duas pontes, uma sobre o Córrego Vicente Pires e outra na Rua 4, trazendo qualidade de vida aos moradores. A previsão agora é de que mais uma estrutura seja construída. “Ela vai ligar a Rua 3B com o Jóquei. É um grande projeto e que gira em torno de R$ 28 milhões”, acrescenta o titular da pasta.

O crescimento da cidade se reflete na expansão do comércio e se traduz em 1,5 mil vagas criadas na cidade, segundo a Administração Regional de Vicente Pires, e também na chegada de uma grande empresa atacadista. Além disso, a RA tem reagido bem ao período de chuvas neste fim de ano.

“Conseguimos atingir nosso objetivo. As principais ruas das cidades estão prontas, as primeiras chuvas chegaram e a gente está vendo um efeito muito positivo de tudo que a gente fez. Vicente Pires continuará sendo uma cidade muito importante na nossa mira de investimentos”, ressalta o secretário.

Com informações da Agência Brasília