Vicente Pires “era só lama” e hoje “está transformada”, afirma Ibaneis

Governador passou a manhã de sábado na região e relembrou ações do atual governo

O governador Ibaneis Rocha foi a Vicente Pires, na manhã deste sábado (16), para ouvir líderes comunitários e empresários de várias localidades do Distrito Federal. Ibaneis aproveitou a passagem para exaltar as ações de seu governo em prol da região.

“Vicente Pires era só lama. Lembro quando assumimos, em 2019, estava na época das chuvas, as famílias estavam revoltadas com aquela situação e até marcaram uma manifestação nas ruas da cidade. À época, fui perguntado o que iria fazer e disse: vamos lá, junto das famílias, e nos comprometer com eles de que nós vamos transformar a história da cidade, como hoje de fato ela está transformada”, afirmou o governador. Ibaneis Rocha.

O GDF gastou mais de R$ 500 milhões com obras em Vicente Pires desde o início da gestão Ibaneis. Esse dinheiro foi revertido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), duas pontes, 130 quilômetros de vias, 260 quilômetros de meios-fios, 128 quilômetros de redes pluviais e 110 quilômetros de calçadas. Tudo deve ser concluído até dezembro. Na UPA da região, de janeiro a abril de 2022, foram realizados 42,2 mil procedimentos, sendo 5,3 mil atendimentos médicos.

Foto: Divulgação

Pré-campanha

A reunião deste sábado teve por objetivo mobilizar líderes para o período eleitoral. Foram reunidas pessoas de várias regiões administrativas. O encontro ocorreu na casa do professor Zenóbio Rocha, líder na região de Vicente Pires. “Trouxemos todo mundo aqui hoje para que fossem colocadas algumas situações. Como tem gente de todas as cidades, cada uma delas tem sua particularidade. Eu procuro saber o que todos precisam”, disse o educador.

Para Zenóbio, Ibaneis deixou Vicente Pires “um brinco”. “Os imóveis estão valorizados. Antigamente, quando chovia, ninguém saía de casa, por medo da enchente carregar. O governador fez muito mais do que a gente esperava”, agradeceu.